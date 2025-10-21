Росія намагається "зіскочити" з дипломатії на тлі позиції США щодо ракет Tomahawk – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готова до завершення війни та почати переговори на лінії, яка є зараз. Але як тільки питання про надання Києву далекобійної зброї віддалилося, то Росія стала менш зацікавленою в діалозі, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна знов-таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із президентом США, ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Трампа його команді, і це було публічно", – зазначив він.

За словами президента, лінія фронту може бути початком дипломатії. Однак замість цього Росія знову робить усе, щоб "зіскочити з дипломатії" на тлі того, що США досі не погодилися передати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Зеленський вважає, що це є сигналом того, що питання далекобійності може стати "незамінним ключем до миру".

"Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про Tomahawk виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що Tomahawk – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності", – резюмував Зеленський.