Росія намагається "зіскочити" з дипломатії на тлі позиції США щодо ракет Tomahawk – Зеленський
Україна готова до завершення війни та почати переговори на лінії, яка є зараз. Але як тільки питання про надання Києву далекобійної зброї віддалилося, то Росія стала менш зацікавленою в діалозі, заявив президент Володимир Зеленський.
"Україна знов-таки висловила готовність, свою готовність закінчити війну. Ми провели зустріч із президентом США, ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог – на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал Трампа його команді, і це було публічно", – зазначив він.
За словами президента, лінія фронту може бути початком дипломатії. Однак замість цього Росія знову робить усе, щоб "зіскочити з дипломатії" на тлі того, що США досі не погодилися передати Україні далекобійні ракети Tomahawk.
Зеленський вважає, що це є сигналом того, що питання далекобійності може стати "незамінним ключем до миру".
"Зараз тижні, які це знову підтвердили. Дискусія про Tomahawk виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що Tomahawk – це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності", – резюмував Зеленський.
- 17 жовтня Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що ніхто не скасовував тему постачання Tomahawk.
- Axios писало, що Трамп заявив Зеленському, що не має наміру надавати Києву Tomahawk, принаймні на цей момент.
- За даними CNN, під час розмови з Путіним Трамп не відкинув можливості надати Україні Tomahawk, хоча і заявляв, що ця ідея не сподобалася російському диктатору.
Коментарі (0)