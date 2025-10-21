РФ пытается "соскочить" с дипломатии на фоне позиции США по ракетам Tomahawk – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готова к завершению войны и начать переговоры на линии, которая есть сейчас. Но как только вопрос о предоставлении Киеву дальнобойного оружия отдалился, то Россия стала менее заинтересованной в диалоге, заявил президент Владимир Зеленский.

"Украина опять-таки выразила готовность, свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с президентом США, мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог – на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал Трампа его команде, и это было публично", – отметил он.

По словам президента, линия фронта может быть началом дипломатии. Однако вместо этого Россия снова делает все, чтобы "соскочить с дипломатии" на фоне того, что США до сих пор не согласились передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Зеленский считает, что это является сигналом того, что вопрос дальнобойности может стать "незаменимым ключом к миру".

"Сейчас недели, которые это снова подтвердили. Дискуссия о Tomahawk оказалась сильной инвестицией в дипломатию – мы заставили Россию показать, что Tomahawk – это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности", – резюмировал Зеленский.