Росія після удару по її бомбардувальниках посилює ППО покришками і "Панцирами" – ГУР

Росія активно використовує покришки та інші підручні засоби для захисту своїх винищувачів і стратегічної авіації, кажуть в українській розвідці

ЗРК С-400 та ЗРПК "Панцир-С" (Ілюстративне фото - Міноборони РФ)

Після успішного ураження стратегічної авіації на російському військовому аеродромі "Оленья" у Мурманській області росіяни намагаються посилити протиповітряну оборону для захисту подібних об’єктів, використовуючи не тільки техніку, але й підручні засоби. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Відповідаючи на запитання, як ворог відреагував на ураження розвідкою двох бомбардувальників на "Оленьї", Юсов сказав, що є інформація про запит на посилення ППО – якщо говорити саме про цей аеродром, йдеться про зенітно-ракетні гарматні комплекси "Панцир".

"Загалом активно використовуються й інші, зокрема гумові пристрої для захисту винищувачів і стратегічної авіації. Зокрема, йдеться про покришки. Ну ось так вони захищають і збираються нарощувати ці підручні засоби – те, що можна робити без якихось високих сучасних технологій", – сказав Юсов.

Він також наголосив, що уражені два російських стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 були робочими та безпосередньо залученими в ударах по Україні, враховуючи те, що їх одразу ж забрали на ремонтні роботи.

27 липня співрозмовник LIGA.net у Силах оборони повідомив, що в ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3.

у Силах оборони повідомив, що в ніч та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Після цього Зеленський подякував ГУР за точність на дистанції у 1800 км.

30 липня у ГУР повідомили, що внаслідок атаки на "Оленью" у Мурманській області РФ було пошкоджено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

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