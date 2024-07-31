Россия после удара по ее бомбардировщикам усиливает ПВО "Панцирями" и покрышками – ГУР

Россия активно использует покрышки и другие средства для защиты своих истребителей и стратегической авиации, говорят в украинской разведке

ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С" (Иллюстративное фото - Минобороны РФ)

После успешного поражения стратегической авиации на российском военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области россияне пытаются усилить противовоздушную оборону для защиты подобных объектов, используя не только технику, но и подручные средства. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, как враг отреагировал на поражение разведкой двух бомбардировщиков на "Оленье", Юсов сказал, что есть информация о запросе на усиление ПВО – если говорить именно об этом аэродроме, речь идет о зенитно-ракетных пушечных комплексах "Панцирь".

"В целом активно используются и другие, в частности, резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности, речь идет о покрышках. Ну вот так они защищают и собираются наращивать эти подручные средства – то, что можно делать без каких-либо высоких современных технологий", – сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что пораженные два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 были работающими и непосредственно задействованными в ударах по Украине, учитывая, что их сразу же забрали на ремонтные работы.

27 июля собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил, что ночью и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

в Силах обороны сообщил, что ночью и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. После этого Зеленский поблагодарил ГУР за точность на дистанции в 1800 км.

30 июля в ГУР сообщили, что в результате атаки на "Оленью" в Мурманской области РФ были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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