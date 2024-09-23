Росія порушила повітряний простір Японії – та запустила сигнальну ракету з винищувача

Місцевий ЗМІ пише, що це перший такий випадок

Винищувач F-2 Повітряних сил самооборони Японії (Ілюстративне фото: TOMOHIRO OHSUMI / EPA)

Російський літак порушив повітряний простір Японії – винищувач Повітряних сил самооборони країни запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило протест Москві. Про це повідомило японське Міністерство оборони, передає місцевий ЗМІ Kyodo News.

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Повідомляється, що протичовновий літак РФ Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у найпівнічнішій префектурі Хоккайдо. За даними Міноборони Японії, трапилося це між 13:00 та 16:00 за місцевим часом (у порівнянні з Київським – на шість годин уперед).

У відповідь на інцидент винищувач Повітряних сил Японії запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило "надзвичайно суворий протест" Росії.

Місцевий ЗМІ The Japan News пише, що сигнальних ракет запустили декілька – і це перший випадок їхнього застосування як попередження про порушення повітряного простору.

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У серпні 2023-го 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава, уряд країни висловив "серйозну стурбованість".

26 серпня 2024 року китайський літак вперше порушив повітряний простір Японії.

А тим часом у Європі 11 вересня у повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували чотири російські літаки – їх ідентифікували та супроводили патрульні повітряні судна НАТО.

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