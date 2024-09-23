Росія порушила повітряний простір Японії – та запустила сигнальну ракету з винищувача
Винищувач F-2 Повітряних сил самооборони Японії (Ілюстративне фото: TOMOHIRO OHSUMI / EPA)

Російський літак порушив повітряний простір Японії – винищувач Повітряних сил самооборони країни запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило протест Москві. Про це повідомило японське Міністерство оборони, передає місцевий ЗМІ Kyodo News.

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Повідомляється, що протичовновий літак РФ Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у найпівнічнішій префектурі Хоккайдо. За даними Міноборони Японії, трапилося це між 13:00 та 16:00 за місцевим часом (у порівнянні з Київським – на шість годин уперед).

У відповідь на інцидент винищувач Повітряних сил Японії запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило "надзвичайно суворий протест" Росії.

Місцевий ЗМІ The Japan News пише, що сигнальних ракет запустили декілька – і це перший випадок їхнього застосування як попередження про порушення повітряного простору. 

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