Росія порушила повітряний простір Японії – та запустила сигнальну ракету з винищувача
Російський літак порушив повітряний простір Японії – винищувач Повітряних сил самооборони країни запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило протест Москві. Про це повідомило японське Міністерство оборони, передає місцевий ЗМІ Kyodo News.
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Повідомляється, що протичовновий літак РФ Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у найпівнічнішій префектурі Хоккайдо. За даними Міноборони Японії, трапилося це між 13:00 та 16:00 за місцевим часом (у порівнянні з Київським – на шість годин уперед).
У відповідь на інцидент винищувач Повітряних сил Японії запустив сигнальну ракету, а Токіо висловило "надзвичайно суворий протест" Росії.
Місцевий ЗМІ The Japan News пише, що сигнальних ракет запустили декілька – і це перший випадок їхнього застосування як попередження про порушення повітряного простору.
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- У серпні 2023-го 11 кораблів військово-морських сил Китаю та Росії вперше разом пройшли у водах поблизу південних островів Японії в префектурі Окінава, уряд країни висловив "серйозну стурбованість".
- 26 серпня 2024 року китайський літак вперше порушив повітряний простір Японії.
- А тим часом у Європі 11 вересня у повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували чотири російські літаки – їх ідентифікували та супроводили патрульні повітряні судна НАТО.
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