РФ нарушила воздушное пространство Японии – та запустила сигнальную ракету с истребителя
Российский самолет нарушил воздушное пространство Японии – истребитель Воздушных сил самообороны страны запустил сигнальную ракету, а Токио выразило протест Москве. Об этом сообщило японское Министерство обороны, передает местное СМИ Kyodo News.
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Сообщается, что противолодочный самолет РФ Ил-38 трижды пролетел над водами Японского моря к северу от острова Ребун в самой северной префектуре Хоккайдо. По данным Минобороны Японии, произошло это между 13:00 и 16:00 по местному времени (по сравнению с Киевским – на шесть часов вперед).
В ответ на инцидент истребитель Воздушных сил Японии запустил сигнальную ракету, а Токио выразило "чрезвычайно суровый протест" России.
Местное СМИ The Japan News пишет, что сигнальных ракет запустили несколько – и это первый случай их применения как предупреждения о нарушении воздушного пространства.
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- В августе 2023-го 11 кораблей военно-морских сил Китая и России впервые вместе прошли в водах у южных островов Японии в префектуре Окинава, правительство страны выразило "серьезную обеспокоенность".
- 26 августа 2024 года китайский самолет впервые нарушил воздушное пространство Японии.
- Тем временем в Европе 11 сентября в воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали четыре российских самолета – их идентифицировали и сопровождали патрульные воздушные суда НАТО.
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