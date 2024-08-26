Китайский самолет-разведчик впервые нарушил воздушное пространство Японии

Китайский самолет был идентифицирован как Y-9

Флаг Китая (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

В понедельник, 26 августа, китайский самолет нарушил воздушное пространство Японии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным оборонного ведомства страны, утром Токио подняло реактивные самолеты в ответ на китайский самолет-разведчик, который ненадолго нарушил воздушное пространство.

Самолет был идентифицирован как Y-9. Он пролетел над островами Данджо к западу от южного острова Кюсю примерно между 11:29 и 11:31.

В Японии это назвали первым случаем, когда китайский военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Правительство в Токио выразило решительный протест Пекину по дипломатическим каналам.

Также Министерство иностранных дел вызвало высокопоставленного чиновника китайского посольства в Токио, чтобы выразить протест и потребовать о недопустимости повторения подобных инцидентов.

МИД Китая на запрос Reuters по поводу комментариев не ответил.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты, действовавшие в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Остин заявил, что российские и китайские бомбардировщики подошли на расстояние 200 миль от побережья Аляски. Это впервые военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.

Читайте также: Литва выразила России протест из-за нарушения воздушного пространства