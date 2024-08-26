Китайський літак-розвідник вперше порушив повітряний простір Японії
У понеділок, 26 серпня, китайський літак порушив повітряний простір Японії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Японії.
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За даними оборонного відомства країни, вранці Токіо підняло реактивні літаки у відповідь на китайський літак-розвідник, який ненадовго порушив повітряний простір.
Літак був ідентифікований як Y-9. Він пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31.
У Японії це назвали першим випадком, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір країни. Уряд в Токіо висловив рішучий протест Пекіну дипломатичними каналами.
Також Міністерство закордонних справ викликало високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб висловити протест та вимагати про недопустимість повторення подібних інцидентів.
МЗС Китаю на запит Reuters щодо коментарів не відповіло.
- 24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські й китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.
- Остін заявив, що російські та китайські бомбардувальники підійшли на відстань 200 миль від узбережжя Аляски. Це вперше військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США.
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