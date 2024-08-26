Китайський літак-розвідник вперше порушив повітряний простір Японії

Китайський літак був ідентифікований як Y-9

Прапор Китаю (Ілюстративне фото: Clemens Bilan/EPA)

У понеділок, 26 серпня, китайський літак порушив повітряний простір Японії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Японії.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними оборонного відомства країни, вранці Токіо підняло реактивні літаки у відповідь на китайський літак-розвідник, який ненадовго порушив повітряний простір.

Літак був ідентифікований як Y-9. Він пролетів над островами Данджо на захід від південного острова Кюсю приблизно між 11:29 і 11:31.

У Японії це назвали першим випадком, коли китайський військовий літак порушив повітряний простір країни. Уряд в Токіо висловив рішучий протест Пекіну дипломатичними каналами.

Також Міністерство закордонних справ викликало високопосадовця китайського посольства в Токіо, щоб висловити протест та вимагати про недопустимість повторення подібних інцидентів.

МЗС Китаю на запит Reuters щодо коментарів не відповіло.

24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські й китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Остін заявив, що російські та китайські бомбардувальники підійшли на відстань 200 миль від узбережжя Аляски. Це вперше військові літаки РФ і КНР пролетіли так близько до території США.

Читайте також: Литва висловила Росії протест через порушення повітряного простору