НАТО обнаружило и сопроводило два российских стратегических бомбардировщика и истребители
В среду, 11 сентября, в воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали четыре российских самолета – их идентифицировали и сопровождали патрульные воздушные суда НАТО. Об этом сообщили воздушные силы Латвии, передает местное СМИ Delfi.
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Самолеты НАТО взлетели с территории Латвии, чтобы идентифицировать и сопровождать эти самолеты – были зафиксированы два истребителя Су-30СМ и два дальних стратегических бомбардировщика Ту-22М3.
Российские самолеты двигались без плана полета и без активных транспондеров, отмечает латвийская сторона.
В целом к концу августа 2024-го было зафиксировано 109 случаев появления российских военных самолетов над Балтийским морем у границы территориальных вод Латвии.
В прошлом году фиксировалось 159 таких случаев.
- 15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.
- 21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя. А 24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты.
- Уже 10 августа стало известно, что российский разведчик Ил-20М перехватили и сопровождали немецкие и шведские самолеты тоже над Балтийским морем. 12 августа два польских истребителя F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтикой.
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