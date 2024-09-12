НАТО обнаружило и сопроводило два российских стратегических бомбардировщика и истребители

Латвия сообщила об инциденте над Балтикой, произошедшем 11 сентября

Ту-22М3 (Иллюстративное фото: EPA)

В среду, 11 сентября, в воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали четыре российских самолета – их идентифицировали и сопровождали патрульные воздушные суда НАТО. Об этом сообщили воздушные силы Латвии, передает местное СМИ Delfi.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Самолеты НАТО взлетели с территории Латвии, чтобы идентифицировать и сопровождать эти самолеты – были зафиксированы два истребителя Су-30СМ и два дальних стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Российские самолеты двигались без плана полета и без активных транспондеров, отмечает латвийская сторона.

В целом к концу августа 2024-го было зафиксировано 109 случаев появления российских военных самолетов над Балтийским морем у границы территориальных вод Латвии.

В прошлом году фиксировалось 159 таких случаев.

Перехват российских самолетов (Фото: Gaisa spēki)

Читайте также: Латвия: У нас упал начиненный взрывчаткой "шахед", но Россия не специально