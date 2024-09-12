НАТО виявило та супроводило два російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі

Латвія повідомила про інцидент над Балтикою, що стався 11 вересня

Ту-22М3 (Ілюстративне фото: EPA)

У середу, 11 вересня, у повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували чотири російські літаки – їх ідентифікували та супроводили патрульні повітряні судна НАТО. Про це повідомили Повітряні сили Латвії, передає місцеве ЗМІ Delfi.

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Літаки НАТО злетіли з території Латвії, аби ідентифікувати та супроводжувати ці літаки – було зафіксовано два винищувачі Су-30СМ і два дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Російські літаки рухалися без плану польоту та без активних транспондерів, зауважує латвійська сторона.

Загалом, до кінця серпня 2024-го було зафіксовано 109 випадків появи російських військових літаків над Балтійським морем біля кордону територіальних вод Латвії.

Минулоріч фіксувалося 159 таких випадків.

Перехоплення російських літаків (Фото: Gaisa spēki)

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