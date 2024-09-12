НАТО виявило та супроводило два російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі
У середу, 11 вересня, у повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували чотири російські літаки – їх ідентифікували та супроводили патрульні повітряні судна НАТО. Про це повідомили Повітряні сили Латвії, передає місцеве ЗМІ Delfi.
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Літаки НАТО злетіли з території Латвії, аби ідентифікувати та супроводжувати ці літаки – було зафіксовано два винищувачі Су-30СМ і два дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
Російські літаки рухалися без плану польоту та без активних транспондерів, зауважує латвійська сторона.
Загалом, до кінця серпня 2024-го було зафіксовано 109 випадків появи російських військових літаків над Балтійським морем біля кордону територіальних вод Латвії.
Минулоріч фіксувалося 159 таких випадків.
- 15 липня Швеція й Фінляндія перехопили два російські винищувачі над Балтійським морем.
- 21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російські винищувачі. А 24 липня винищувачі США й Канади перехопили російські та китайські військові літаки.
- Уже 10 серпня стало відомо, що російський літак-розвідник Іл-20М перехопили й супроводили німецькі та шведські літаки теж над Балтійським морем. 12 ж серпня два польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтикою.
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