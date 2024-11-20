Росія розробила план поділу України на три частини й може передати його США – джерело

Перший пункт передбачає офіційне входження до складу Росії чотирьох областей України, Криму та Севастополя

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Російське Міністерство оборони розробило прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та поділ її території на три частини. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідувальному товаристві.

За його словами, Москва спробує через уряди та представників іноземних держав донести цей план новообраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Співрозмовник розповів, що, згідно з планами окупантів, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, а також Крим та Севастополь мають офіційно увійти до складу Росії.

Друга частина, за його словами, це проросійське державне утворення. Йдеться про створення "держави" з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та Києва.

Ця псевдодержава має відмовитися від інтеграції до Європейського Союзу та НАТО, а також розмістити на своїй території російські війська.

Третя частина – "спірні території" на заході України. Сюди входять Львівська, Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська, Чернівецька та Закарпатська області. Співрозмовник стверджує, що у Кремлі вважають, що доля цих територій має вирішуватися між РФ, Польщею, Угорщиною і Румунією.