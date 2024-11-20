РФ разработала план разделения Украины на три части и может передать его США – источник

Первый пункт предусматривает официальное вхождение в состав России четырех областей Украины, Крыма и Севастополя

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Российское Министерство обороны разработало прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, предусматривающий ликвидацию Украины и раздел ее территории на три части. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

По его словам, Москва попытается через правительства и представителей иностранных государств донести этот план новоизбранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Собеседник рассказал, что, согласно планам оккупантов, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь должны официально войти в состав России.

Вторая часть, по его словам, это пророссийское государственное образование. Речь идет о создании "государства" с пророссийскими властями на современных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и Киева.

Это псевдогосударство должно отказаться от интеграции в Европейский Союз и НАТО, а также разместить на своей территории российские войска.

Третья часть – "спорные территории" на западе Украины. Сюда входят Львовская, Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Ровенская, Черновицкая и Закарпатская области. Собеседник утверждает, что в Кремле считают, что судьба этих территорий должна решаться между РФ, Польшей, Венгрией и Румынией.