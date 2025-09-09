Росія вбиватиме громадян Чехії так само, як громадян України – глава розвідки країни
Росія вбиватиме невинних людей у Чехії, так само як вона це робить в Україні. Про це 8 вересня заявив глава чеської розвідки Міхал Коуделка на конференції з внутрішньої безпеки та стійкості, передає Ceske Noviny.
Він заявив, що Росія не хоче припиняти війну в Україні. Якби у Кремля було бажання, то він би вже давно погодився на мирні переговори та припинення вогню.
"Якби вони цього хотіли, вони б не стала по-звірячому вбивати, не стали б навмисно нападати на мирних жителів, жінок, дітей, невинних беззахисних громадян України. Ми всі повинні бути абсолютно впевнені, що росіяни вчинять із нами так само. У цьому не повинно бути жодних сумнівів", – сказав глава чеської розвідки.
За словами Коуделки, українці сьогодні також борються за свободу Чехії. У той час як Росія прагне посіяти розбрат і підірвати довіру суспільства до інституцій, держави, верховенства закону і місця Чехії в міжнародній спільноті.
- 4 серпня президент Чехії заявляв, що якщо ціна виживання України – тимчасова окупація, нехай так і буде.
- 18 серпня глава МЗС Чехії заявляв, що йому "складно зрозуміти", чому Трамп уже не вимагає від Росії припинення вогню.
