Россия будет убивать граждан Чехии так же, как граждан Украины – глава разведки страны

Украинцы сегодня борются не только за свою свободу, но и за свободу Чехии, считает Коуделка

Михал Коуделка (Фото: ceskenoviny.cz)

Россия будет убивать невинных людей в Чехии так же, как она это делает в Украине. Об этом 8 сентября заявил глава чешской разведки Михал Коуделка на конференции по внутренней безопасности и устойчивости, передает Ceske Noviny.

Он заявил, что Россия не хочет прекращать войну в Украине. Если бы у Кремля было желание, то он бы уже давно согласился на мирные переговоры и прекращение огня.

"Если бы они этого хотели, они бы не стала зверски убивать, не стали бы преднамеренно нападать на мирных жителей, женщин, детей, невинных беззащитных граждан Украины. Мы все должны быть абсолютно уверены, что россияне поступят с нами так же. В этом не должно быть никаких сомнений", – сказал глава чешской разведки.

По словам Коуделки, украинцы сегодня также борются за свободу Чехии. В то время как Россия стремится посеять раздор и подорвать доверие общества к институтам, государству, верховенству закона и месту Чехии в международном сообществе.