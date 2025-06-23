Росія вдарила дроном по Чернігівщині – двоє людей загинуло
Ввечері 22 червня росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади Чернігівської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Внаслідок удару дві людини загинули та ще десять дістали поранення. Всі вони перебувають у лікарнях.
"Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах – під наглядом лікарів", – підсумував голова ОВА.
- Росія в ніч проти 22 червня атакувала Україну двома ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 47 дронами. Було зафіксовано влучання окупантів у семи локаціях.
- Вночі 23 червня окупанти вдарили по столиці ракетами та дронами. Відомо про шістьох загиблих та 19 постраждалих, серед яких дитина та вагітна.