Росія вдарила дроном по Чернігівщині – двоє людей загинуло

Російська армія вбила безпілотником двох людей в Чернігівській області

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

Ввечері 22 червня росіяни вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади Чернігівської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Внаслідок удару дві людини загинули та ще десять дістали поранення. Всі вони перебувають у лікарнях.

"Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей – поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах – під наглядом лікарів", – підсумував голова ОВА.