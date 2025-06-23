Россия ударила дроном по Черниговской области – два человека погибли

Российская армия убила беспилотником два человека в Черниговской области

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

Вечером 22 июня россияне ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской общины Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

В результате удара два человека погибли и еще десять получили ранения. Все они находятся в больницах.

"Двое раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей – ранение средней тяжести, они также в медучреждениях – под наблюдением врачей", – подытожил председатель ОВА.