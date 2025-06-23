Россия ударила дроном по Черниговской области – два человека погибли
Вечером 22 июня россияне ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской общины Черниговской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
В результате удара два человека погибли и еще десять получили ранения. Все они находятся в больницах.
"Двое раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей – ранение средней тяжести, они также в медучреждениях – под наблюдением врачей", – подытожил председатель ОВА.
- Россия в ночь на 22 июня атаковала Украину двумя ракетами "Искандер-М/KN-23" и 47 дронами. Было зафиксировано попадание оккупантов в семи локациях.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. Известно о шести погибших и 19 пострадавших, среди которых ребенок и беременная.