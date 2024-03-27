Росія вгатила по Боровій під Ізюмом: вбила 12-річну дитину
Ввечері 27 березня Росія завдала удару по селищу Борова на Харківщині, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
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Близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Через ворожу атаку загинув 12-річний хлопчик.
За даними Офісу генпрокурора, в селищі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид зброї, яку росіяни застосували для атаки, ще не встановлено.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.
- Сьогодні вдень Росія вперше вдарила по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 19 людей поранено.
- Пізніше з місця удару з'явились фото та відео. Зеленський заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості".
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