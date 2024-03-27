Росія вгатила по Боровій під Ізюмом: вбила 12-річну дитину

Сьогодні ввечері Росія обстріляла селище Борова на Харківщині, від чого загинув 12-річний хлопчик

Селище Борова (Фото: Борівська селищна рада)

Ввечері 27 березня Росія завдала удару по селищу Борова на Харківщині, внаслідок чого загинула дитина. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Через ворожу атаку загинув 12-річний хлопчик.

За даними Офісу генпрокурора, в селищі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид зброї, яку росіяни застосували для атаки, ще не встановлено.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.

Сьогодні вдень Росія вперше вдарила по Харкову керованим боєприпасом великого калібру. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 19 людей поранено.

Пізніше з місця удару з'явились фото та відео. Зеленський заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості".

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