Россия ударила по Боровой под Изюмом: убила 12-летнего ребенка

Сегодня вечером Россия обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, от чего погиб 12-летний мальчик

Поселок Боровая (Фото: Боровский поселковый совет)

Вечером 27 марта Россия нанесла удар по поселку Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Из-за вражеской атаки погиб 12-летний мальчик.

По данным Офиса генпрокурора, в поселке в результате обстрела повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид оружия, которое россияне применили для атаки, еще не установлен.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.

Сегодня днем Россия впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом большого калибра. В результате вражеской атаки один человек погиб, 19 человек ранены.

Позже с места удара появились фото и видео. Зеленский заявил, что "российский террор против города приобретает особую подлость".

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