Россия ударила по Боровой под Изюмом: убила 12-летнего ребенка
Вечером 27 марта Россия нанесла удар по поселку Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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Около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Из-за вражеской атаки погиб 12-летний мальчик.
По данным Офиса генпрокурора, в поселке в результате обстрела повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид оружия, которое россияне применили для атаки, еще не установлен.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование.
- Сегодня днем Россия впервые ударила по Харькову управляемым боеприпасом большого калибра. В результате вражеской атаки один человек погиб, 19 человек ранены.
- Позже с места удара появились фото и видео. Зеленский заявил, что "российский террор против города приобретает особую подлость".
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