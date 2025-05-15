Росія вночі атакувала Україну 110 БпЛА: є наслідки у п’яти областях

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні понад сотню ударних безпілотників і дронів-імітаторів, є наслідки у п’яти областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 00:00 четверга окупанти запустили по українських регіонах 110 дронів різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 безпілотників на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська, Івано-Франківська та Полтавська області.

Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА. Минулося без постраждалих.

В Івано-Франківській області у результаті ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів. Постраждалих немає.

Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що у Лубенському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння загорілися будинок та автівка. Також було пошкоджено будівлі інших домогосподарств.

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА

Фото: Полтавська ОВА