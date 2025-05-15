Россия ночью атаковала Украину 110 БпЛА: есть последствия в пяти областях
В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в пяти областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 00:00 четверга оккупанты запустили по украинским регионам 110 дронов разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел и Миллерово.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 беспилотников на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская, Ивано-Франковская и Полтавская области.
Россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины – враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА. Обошлось без пострадавших.
В Ивано-Франковской области в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов. Пострадавших нет.
Полтавская областная военная администрация сообщила, что в Лубенском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА на территорию частного домовладения загорелись дом и автомобиль. Также были повреждены здания других домовладений.
- В ночь на 13 мая противник атаковал Украину 10 ударными БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Все беспилотники сбиты.
- В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 145 беспилотниками.