Россия ночью атаковала Украину 110 БпЛА: есть последствия в пяти областях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 15 мая россияне запустили по Украине более сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в пяти областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 00:00 четверга оккупанты запустили по украинским регионам 110 дронов разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел и Миллерово.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 62 беспилотников на востоке, севере, западе и в центре страны. 29 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская, Ивано-Франковская и Полтавская области.

Россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины – враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА. Обошлось без пострадавших.

В Ивано-Франковской области в результате вражеской атаки возник пожар на одном из объектов. Пострадавших нет.

Полтавская областная военная администрация сообщила, что в Лубенском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА на территорию частного домовладения загорелись дом и автомобиль. Также были повреждены здания других домовладений.

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА