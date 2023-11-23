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Росія виснажує ЗСУ більше року, щоб влаштувати новий наступ, треба готуватися — Маляр

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 23:49
Росія виснажує ЗСУ більше року, щоб влаштувати новий наступ, треба готуватися — Маляр - Фото
Ганна Маляр (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська армія виснажує Україну більше року, щоб зробити новий прорив на фронті. Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

За її словами, зараз росіяни ніде не концентрують сили для прориву української оборони, а також розтягують війська, як і Сили оборони.

"Їхня задача – виснажити нас повністю і підготуватися до якихось наступних дій. Ми маємо про це знати, військові про це знають, безумовно, і треба готуватися до цих речей. Що ми не тільки зараз перебуваємо в обороні, а розуміти, що нас навмисно виснажують абсолютно по всій лінії фронту, щоб далі реалізовувати їхнє завдання вже іншими якимись способами", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що тенденція у тому, що армія РФ виснажує Україну – "не просто так".

"Виснажують для того, щоб зробити наступні після цієї дії. І ми маємо знати й готуватися до цього", — резюмувала вона.

  • 19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.
  • 21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
  • 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямі окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат, зазначили військові.

Читайте також: ЗСУ: РФ почала третю хвилю наступу на Авдіївку, втрати різко зросли. Багато техніки

Дмитро Гриниченко, Юрій Смирнов
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війнаармія росіїнаступГанна Маляр

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