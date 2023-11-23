Россия истощает ВСУ больше года, чтобы устроить новое наступление, надо готовиться — Маляр

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия истощает Украину больше года, чтобы устроить новый прорыв на фронте. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

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По ее словам, сейчас россияне нигде не концентрируют силы для прорыва украинской обороны и растягивают войска, как и Силы обороны.

"Их задача – истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и нужно готовиться к этим вещам. Что мы не только сейчас находимся в обороне, а понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачу уже другими какими-то способами", — сказала Маляр.

Она отметила, что тенденция со стороны армии РФ к истощению Украины – "не просто так".

"Изнуряют для того, чтобы совершить последующие действия. И мы должны знать и готовиться к этому", — резюмировала она.

19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак. Защитники стойко держат оборону и приносят оккупантам значительные потери, отметили военные.

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