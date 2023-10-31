Росія вивела з Білорусі всі свої підрозділи й не заводила нових – речник ДПСУ
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі, які до останнього моменту перебували там, і не заводила нових.
"Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в межах ротації та нових після цього не заводила", – сказав Демченко.
Водночас, за його словами, в Білорусі все ще перебувало кілька сотень російських найманців.
Речник ДПСУ додав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється, а поруч з українським кордоном переміщення особового складу чи техніки окупантів прикордонники не відзначають.
"На полігонах відбуваються навчання. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може становити загрозу", – наголосив Демченко.
- 11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.
- У ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон.
- За даними ДПСУ, російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.
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