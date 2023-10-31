Росія вивела з Білорусі всі свої підрозділи й не заводила нових – речник ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі, які до останнього моменту перебували там, і не заводила нових.

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"Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в межах ротації та нових після цього не заводила", – сказав Демченко.

Водночас, за його словами, в Білорусі все ще перебувало кілька сотень російських найманців.

Речник ДПСУ додав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється, а поруч з українським кордоном переміщення особового складу чи техніки окупантів прикордонники не відзначають.

"На полігонах відбуваються навчання. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може становити загрозу", – наголосив Демченко.

11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.

У ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон.

За даними ДПСУ, російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

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