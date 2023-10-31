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Росія вивела з Білорусі всі свої підрозділи й не заводила нових – речник ДПСУ

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31.10.2023, 20:01
Росія вивела з Білорусі всі свої підрозділи й не заводила нових – речник ДПСУ - Фото
Андрій Демченко (Скриншот з відео)

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі, які до останнього моменту перебували там, і не заводила нових.

"Росія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в межах ротації та нових після цього не заводила", – сказав Демченко.

Водночас, за його словами, в Білорусі все ще перебувало кілька сотень російських найманців.

Речник ДПСУ додав, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється, а поруч з українським кордоном переміщення особового складу чи техніки окупантів прикордонники не відзначають.

"На полігонах відбуваються навчання. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може становити загрозу", – наголосив Демченко.

  • 11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.
  • У ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон. 
  • За даними ДПСУ, російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

Читайте також: Уздовж українського кордону зараз 1800 білоруських військових під прикриттям "навчань" – Наєв

Мілана Головань
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БІЛОРУСЬвійнаАндрій Демченко
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