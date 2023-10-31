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Россия вывела из Беларуси все свои подразделения и не заводила новых – спикер ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 20:01
Россия вывела из Беларуси все свои подразделения и не заводила новых – спикер ГПСУ - Фото
Андрей Демченко (Скриншот видео)

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что Россия вывела все свои подразделения с территории Беларуси, которые до последнего момента находились там, и не заводила новых.

"Россия вывела все свои подразделения с территории Беларуси в рамках ротации и новых после этого не заводила", – сказал Демченко.

В то же время, по его словам, в Беларуси все еще находятся несколько сотен российских наемников.

Спикер ГПСУ добавил, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется, а рядом с украинской границей перемещения личного состава или техники оккупантов пограничники не отмечают.

"На полигонах проходят обучения. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может представлять угрозу", – подчеркнул Демченко.

  • 11 октября ЦНС сообщил, что спецподразделения ГРУ прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области.
  • В ночь на 12 октября терроборона в Сумской области предотвратила попытку российской диверсионной группы перейти границу.
  • По данным ГПСУ, российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

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Милана Головань
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