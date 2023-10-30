Уздовж українського кордону зараз 1800 білоруських військових під прикриттям "навчань" – Наєв
Уздовж українського кордону наразі перебувають близько 1800 білоруських військових, присутність яких на цих ділянках Мінськ пояснює "навчаннями". Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він наголосив, що якщо РФ ухвалила рішення на рівні диктатора Володимира Путіна щодо застосування російської армії у війні проти України, то у Білорусі ця правова дія не відбулася.
Тому, за його словами, для того, щоб легітимізувати присутність армії Білорусі у прикордонних районах та на полігонах, диктатор країни Олександр Лукашенко постійно продовжує "тренування та навчання".
"У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько – 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей", – сказав Наєв.
За його словами, ці батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі.
- 11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.
- У ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон.
- За даними ДПСУ, російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.
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