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Уздовж українського кордону зараз 1800 білоруських військових під прикриттям "навчань" – Наєв

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 13:20
Уздовж українського кордону зараз 1800 білоруських військових під прикриттям
Сергій Наєв (Скриншот)

Уздовж українського кордону наразі перебувають близько 1800 білоруських військових, присутність яких на цих ділянках Мінськ пояснює "навчаннями". Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Він наголосив, що якщо РФ ухвалила рішення на рівні диктатора Володимира Путіна щодо застосування російської армії у війні проти України, то у Білорусі ця правова дія не відбулася.

Тому, за його словами, для того, щоб легітимізувати присутність армії Білорусі у прикордонних районах та на полігонах, диктатор країни Олександр Лукашенко постійно продовжує "тренування та навчання".

"У такий спосіб вони закріплюють присутність ЗС РБ у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько – 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей", – сказав Наєв.

За його словами, ці батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі.

  • 11 жовтня ЦНС повідомив, що спецпідрозділи ГРУ прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області.
  • У ніч проти 12 жовтня тероборона на Сумщині запобігла спробі російської диверсійної групи перейти кордон. 
  • За даними ДПСУ, російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь.

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Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬвійнакордонСергій Наєв

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