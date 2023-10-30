Вдоль украинской границы сейчас 1800 беларуских военных под прикрытием "учений" – Наев

Вдоль украинской границы сейчас находятся около 1800 беларуских военных, присутствие которых на этих участках Минск объясняет "учениями". Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он подчеркнул, что если РФ приняла решение на уровне диктатора Владимира Путина о применении российской армии в войне против Украины, то в Беларуси это правовое действие не произошло.

Поэтому, по его словам, для того, чтобы легитимизировать присутствие армии Беларуси в приграничных районах и на полигонах, диктатор страны Александр Лукашенко постоянно продолжает "тренировки и учения".

"Таким способом они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной. Их общая численность – около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей", – сказал Наев.

По его словам, эти батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси.

11 октября ЦНС сообщил, что спецподразделения ГРУ прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области.

В ночь на 12 октября тероборона в Сумской области предотвратила попытку российской диверсионной группы перейти границу.

По данным ГПСУ, российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им зайти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

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