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Вдоль украинской границы сейчас 1800 беларуских военных под прикрытием "учений" – Наев

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 13:20
Вдоль украинской границы сейчас 1800 беларуских военных под прикрытием
Сергей Наев (Скриншот)

Вдоль украинской границы сейчас находятся около 1800 беларуских военных, присутствие которых на этих участках Минск объясняет "учениями". Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Он подчеркнул, что если РФ приняла решение на уровне диктатора Владимира Путина о применении российской армии в войне против Украины, то в Беларуси это правовое действие не произошло.

Поэтому, по его словам, для того, чтобы легитимизировать присутствие армии Беларуси в приграничных районах и на полигонах, диктатор страны Александр Лукашенко постоянно продолжает "тренировки и учения".

"Таким способом они закрепляют присутствие ВС РБ в приграничных районах с Украиной. Их общая численность – около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей", – сказал Наев.

По его словам, эти батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси.

  • 11 октября ЦНС сообщил, что спецподразделения ГРУ прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области.
  • В ночь на 12 октября тероборона в Сумской области предотвратила попытку российской диверсионной группы перейти границу.
  • По данным ГПСУ, российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им зайти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

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Оксана Житнюк
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Сергей Наеввойнаграницабеларусь
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