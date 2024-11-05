Танк на параді в Росїі (Фото: ЕРА)

Росія з початку 2024 року втратила 3179 танків як знищеними, так і підбитими. Ці втрати обійшлися ворогу мінімум в $9 млрд повідомили в Міноборони із посиланням на дані Генштабу Збройних Сил України.

Найбільш масштабних втрат ворог зазнав 12 травня – Сили оборони вразили 31 танк, що дорівнює одному танковому батальйону. В міністерстві не повідомили, скільки з цієї кількості підбитих, а скільки знищених танків.

Сумарні втрати росіян у танках за 10 місяців поточного року дорівнюють 102 танковим батальйонам.

Як зазначили в міністерстві, $9 млрд – це 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація в Росії. Для розрахування суми в Міноборони орієнтувалися на середні світові ціни на танки.

"Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", – додали в Міноборони.

25 жовтня головком Сирський розписав втрати РФ у Курській області. Вбито понад 6000 росіян та знищено 950 одиниць техніки.

1 листопада The National Interest повідомило, що елітні бригади Росії зазнали "нищівних втрат" в Україні. В одній із бригад залишилося 125 військових із 900.

4 листопада воєнні втрати Росії у живій силі перевалили за 700 000.