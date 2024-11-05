Россия с начала года потеряла танков минимум на $9 млрд – Минобороны
Танк на параде в России (Фото: ЭРА)

Россия с начала 2024 года потеряла 3179 танков, как уничтоженными, так и подбитыми. Эти потери обошлись врагу минимум в $9 млрд, сообщили в Минобороны со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Самые масштабные потери враг понес 12 мая – Силы обороны поразили 31 танк, что равно одному танковому батальону. В министерстве не сообщили, сколько из этого количества подбитых, а сколько уничтоженных танков.

Суммарные потери россиян в танках за 10 месяцев текущего года равны 102 танковым батальонам.

Как отметили в министерстве, $9 млрд – это 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в России. Для расчета суммы в Минобороны ориентировались на средние мировые цены на танки.

"Вместе с тем, вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", – добавили в Минобороны.

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