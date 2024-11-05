Танк на параде в России (Фото: ЭРА)

Россия с начала 2024 года потеряла 3179 танков, как уничтоженными, так и подбитыми. Эти потери обошлись врагу минимум в $9 млрд, сообщили в Минобороны со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Самые масштабные потери враг понес 12 мая – Силы обороны поразили 31 танк, что равно одному танковому батальону. В министерстве не сообщили, сколько из этого количества подбитых, а сколько уничтоженных танков.

Суммарные потери россиян в танках за 10 месяцев текущего года равны 102 танковым батальонам.

Как отметили в министерстве, $9 млрд – это 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в России. Для расчета суммы в Минобороны ориентировались на средние мировые цены на танки.

"Вместе с тем, вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", – добавили в Минобороны.

25 октября главком Сырский расписал потери РФ в Курской области. Убито более 6000 россиян и уничтожено 950 единиц техники.

1 ноября The National Interest сообщило, что элитные бригады России понесли "сокрушительные потери" в Украине. В одной из бригад осталось 125 военных из 900.

4 ноября военные потери России в живой силе перевалили за 700 тысяч.