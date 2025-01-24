Росія запустила по Україні 58 "шахедів" і імітаторів: є наслідки на землі

Сили ППО збили 25 безпілотників, ще 27 зникли з радарів без наслідків

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

З вечора 23 січня і в ніч проти 24-го Росія атакувала Україну 58 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Майже все збито або локаційно втрачено, проте є наслідки і жертви. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 09:00 підтверджено знищення 25 дронів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі.

Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

Зокрема, повідомлялось про влучання уламків в 10-поверхівку у Фастівському районі Київської області, внаслідок чого загинув чоловік 1988 року народження.

Також уламки впали у Броварах. Зруйновано приватний будинок, там загинуло подружжя: чоловік 1966 року народження та його дружина 1965-го.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни поцілили безпілотником по приватних будинках в одному із сіл Корюківського району.

Пошкоджено домівки людей та автівка. Минулося без жертв.

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами і безпілотниками-імітаторами.

В ніч проти 23 січня росіяни атакували Україну понад 90 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами, а також чотирма балістичними ракетами.

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