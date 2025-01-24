Россия запустила по Украине 58 "шахедов" и имитаторов: есть последствия на земле
С вечера 23 января и в ночь на 24-е Россия атаковала Украину 58 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Почти все сбиты или локационно потеряны, но есть последствия и жертвы. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 25 дронов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.
27 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие.
Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили.
В частности, сообщалось о попадании обломков в 10-этажку в Фастовском районе Киевской области, в результате чего погиб мужчина 1988 года рождения.
Также обломки упали в Броварах. Разрушен частный дом, там погибла супружеская пара: мужчина 1966 года рождения и его жена 1965-го.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что россияне попали беспилотником по частным домам в одном из сел Корюковского района.
Повреждены дома людей и автомобиль. Обошлось без жертв.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- В ночь на 23 января россияне атаковали Украину более 90 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, а также четырьмя баллистическими ракетами.
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