Росія запустила по Україні сотню дронів. Вдалося збити 66
Російська армія атакувала Україну в ніч проти 28 жовтня 100 БпЛА різного типу. Військовим вдалося збити 66 із них, але є й ворожі влучання по цивільній інфраструктурі, повідомляють в Повітряних силах.
Ворог атакував ударними дронами типу "шахед", а також БпЛА невстановленого типу з напрямку російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих дронів Сили протиповітряної оборони збили у трьох регіонах: Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.
Ще 24 ворожих дрони були локаційно втрачені, а чотири полетіли в напрямку Росії та Білорусі. Під час атаки було завдано кілька ударів по цивільній інфраструктурі України.
Зокрема, в Сумській області Росія вдарила по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури, введені графіки аварійних відключень. На Київщині уламки збитого БпЛА пошкодили приватний будинок.
Бойова робота триває.
- 26 жовтня ворог наніс авіаудар по Костянтинівці двома бомбами. Одна людина загинула, троє поранених.
- Ввечері 27 жовтня Росія вдарила КАБами по Харкову. Станом на ранок 28 жовтня кількість постраждалих зросла до 21 людини, серед яких шестеро дітей.