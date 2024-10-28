Росія запустила по Україні сотню дронів. Вдалося збити 66

З сотні дронів 24 локаційно втрачені, а ще чотири полетіли до РФ та Білорусі

ЗСУ (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Російська армія атакувала Україну в ніч проти 28 жовтня 100 БпЛА різного типу. Військовим вдалося збити 66 із них, але є й ворожі влучання по цивільній інфраструктурі, повідомляють в Повітряних силах.

Ворог атакував ударними дронами типу "шахед", а також БпЛА невстановленого типу з напрямку російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих дронів Сили протиповітряної оборони збили у трьох регіонах: Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Ще 24 ворожих дрони були локаційно втрачені, а чотири полетіли в напрямку Росії та Білорусі. Під час атаки було завдано кілька ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема, в Сумській області Росія вдарила по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури, введені графіки аварійних відключень. На Київщині уламки збитого БпЛА пошкодили приватний будинок.

Бойова робота триває.