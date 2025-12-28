Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ – є значні руйнування
Вдень 28 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Херсонській теплоелектроцентралі. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по станції, йдеться у заяві. Станція зазнала значних руйнувань
Крім того, постраждала одна з працівниць підприємства. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.
"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", – сказав голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
- На початку грудня російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Через серйозні руйнування роботу станції було призупинено, без тепла залишилися 470 будинків – понад 40 500 абонентів.
