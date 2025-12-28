Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ – є значні руйнування

Наслідки удару по Херсонський ТЕЦ 4 грудня 2025 року (Фото: Нафтогаз України)

Вдень 28 грудня російські окупанти завдали чергового удару по Херсонській теплоелектроцентралі. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по станції, йдеться у заяві. Станція зазнала значних руйнувань

Крім того, постраждала одна з працівниць підприємства. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", – сказав голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.