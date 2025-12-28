Россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ – есть значительные разрушения

В результате обстрела Херсонской ТЭЦ есть пострадавшая, зафиксированы значительные разрушения

Последствия удара по Херсонский ТЭЦ 4 декабря 2025 года (Фото: Нафтогаз Украины)

Днем 28 декабря российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсонской теплоэлектроцентрали. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара по станции, говорится в заявлении. Станция подверглась значительным разрушениям

Кроме того, пострадала одна из работниц предприятия. Женщину госпитализировали, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не ежедневно. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города", – сказал председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.