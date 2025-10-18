Росіяни атакували Україну ракетами та 164 дронами: в областях повідомили про наслідки

На ранок суботи ППО збила або подавила 136 дронів РФ на півночі, півдні, сході та в центрі України

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 18 жовтня росіяни атакували Україну трьома ракетами й більш ніж 150 безпілотниками – більшості з БпЛА вдалося протидіяти. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, у цьому ударі окупанти використали три зенітні керовані ракети C-300 з Курської області Росії, а також 164 ударні дрони Shahed, "Гербера" та інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ на території країни-агресора; близько 100 з БпЛА були саме "шахедами".

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи – попередньо, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила або подавила 136 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Військові зафіксували влучання 27 ударних безпілотників у 12 місцях, також було падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – зазначали Повітряні сили о 9:03.

Раніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що уночі окупанти завдали трьох ударів по центру регіону: "Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно. На щастя, люди не постраждали".

Глава Полтавської ОВА Володимир Когут написав, що росіяни намагались атакували регіон дронами – по цілях працювала ППО.

"Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій", – написав чиновник, додавши, що минуло без постраждалих.

На Черкащині було знешкоджено сім російських дронів, постраждалих немає. Через падіння ворожої цілі була незначна пожежа сухостою, яку оперативно ліквідували, також було пошкоджено вікна й дах житлового будинку і надвірної споруди, триває обстеження, повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

Уночі обстрілу зазнав Краматорськ на Донеччині.

"З використанням трьох БпЛА, російські війська завдали удару по складських приміщеннях в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих не надходила, встановлюємо остаточні наслідки ворожого обстрілу", – повідомив керівник адміністрації міста Олександр Гончаренко.