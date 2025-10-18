Россияне атаковали Украину ракетами и 164 дронами: в областях сообщили о последствиях

На утро субботы ПВО сбила или подавила 136 дронов РФ на севере, юге, востоке и в центре Украины

В ночь на 18 октября россияне атаковали Украину тремя ракетами и более чем 150 беспилотниками – большинству из БпЛА удалось противодействовать. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в этом ударе оккупанты использовали три зенитные управляемые ракеты C-300 из Курской области России, а также 164 ударных дрона Shahed, "Гербера" и других типов из направлений Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск на территории страны-агрессора; около 100 из БпЛА были именно "шахедами".

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы – предварительно, по состоянию на 9:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 136 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Военные зафиксировали попадание 27 ударных беспилотников в 12 местах, также было падение обломков сбитых дронов на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – отмечали Воздушные силы в 9:03.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что ночью оккупанты нанесли три удара по центру региона: "Произошло несколько пожаров. Сгорела машина. Изуродовано одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно. К счастью, люди не пострадали".

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут написал, что россияне пытались атаковать регион дронами – по целям работала ПВО.

"В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий. Вспыхнул пожар, который ликвидировали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – написал чиновник, добавив, что обошлось без пострадавших.

В Черкасской области было обезврежено семь российских дронов, пострадавших нет. Из-за падения вражеской цели был незначительный пожар сухостоя, который оперативно ликвидировали, также были повреждены окна и крыша жилого дома и надворной постройки, продолжается обследование, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Ночью обстрелу подвергся Краматорск в Донецкой области.

"С использованием трех БпЛА, российские войска нанесли удар по складским помещениям в одном из микрорайонов города. Информация о пострадавших не поступала, устанавливаем окончательные последствия вражеского обстрела", – сообщил руководитель администрации города Александр Гончаренко.