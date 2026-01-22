Росіяни частково зруйнували багатоповерхівку у Дніпрі, є постраждалі – відео, фото

Окупанти здійснили дронову атаку по Дніпру, мер повідомив про влучання у будинок

Фото: ДСНС

Росіяни атакували Дніпро безпілотниками – є руйнування у багатоповерхівці, постраждали люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, частково зруйновано житлову 16-поверхівку, у двох квартирах зайнялись пожежі загальною площею 200 метрів квадратних. Мер міста Борис Філатов написав про влучання у будинок.

Надзвичайникам вдалося врятувати 16 людей з верхніх поверхів будинку – за попередніми даними, постраждали 14 осіб.

Серед них є 14-річна дівчинка (загрози її життю немає), також у стані середньої тяжкості ушпиталено жінку 64 років та 88-річного чоловіка, повідомив глава обладміністрації Олександр Ганжа.

У ДСНС додали, що на місці атаки встановлено пункти екстреної психологічної допомоги та обігріву для жителів.

Над усуненням наслідків удару працюють більш ніж 50 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки ДСНС, зауважили в відомстві.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС