Россияне частично разрушили многоэтажку в Днепре, есть пострадавшие – видео, фото

Оккупанты совершили дроновую атаку по Днепру, мэр сообщил о попадании в дом

Фото: ГСЧС

Россияне атаковали Днепр беспилотниками – есть разрушения в многоэтажке, пострадали люди. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, частично разрушена жилая 16-этажка, в двух квартирах загорелись пожары общей площадью 200 квадратных метров. Мэр города Борис Филатов написал о попадании в дом.

Чрезвычайникам удалось спасти 16 человек с верхних этажей дома – по предварительным данным, пострадало 14 человек.

Среди них есть 14-летняя девочка (угрозы ее жизни нет), также в состоянии средней тяжести госпитализированы женщина 64 лет и 88-летний мужчина, сообщил глава обладминистрации Александр Ганжа.

В ГСЧС добавили, что на месте атаки установлены пункты экстренной психологической помощи и обогрева для жителей.

Над устранением последствий удара работают более 50 спасателей и 17 единиц спецтехники ГСЧС, отметили в ведомстве.

