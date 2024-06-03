Росіяни двічі вдарили під Покровськом: двоє загиблих, серед них дитина

Фото: Facebook / Вадим Філашкін

Російські загарбники здійснили два удари по Михайлівці Новогродівської громади Донецької області – через це дві людини загинули, одну особу поранено. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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За його даними, зранку окупанти скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар – пошкоджено щонайменше п'ять будинків.

Серед двох загиблих унаслідок російського удару є 12-річна дитина, акцентував Філашкін.

ДОПОВНЕНО. Згодом обласна прокуратура уточнила: близько 11:20 росіяни вдарили, ймовірно, авіабомбою УМПБ Д-30СН, через атаку загинула 84-річна жінка.

Вже о 12:40 окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню "Смерч" по території приватного сектору: від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір 43 років дістала поранення, повідомило відомство.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Відстань від Новогродівки до лінії фронту на Покровському напрямку становить близько 15 км:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Вдень 27 травня російські загарбники завдали ударів авіабомбами по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова – загинула людина, 11 поранених.

Речник ОСУВ "Хортиця" назвав Покровський напрямок "найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення" – там найвища інтенсивність російських атак.

28 травня у ЗСУ зазначили, що користуючись перевагою в особовому складі та техніці, росіяни ведуть штурмові дії – аби прорватися по всій лінії фронту, а не на окремих ділянках.

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