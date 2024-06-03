Россияне дважды ударили под Покровском: двое погибших, среди них ребенок

Из-за удара КАБами повреждено по меньшей мере пять домов

Фото: Facebook / Вадим Филашкин

Российские захватчики нанесли два удара по Михайловке Новогродовской общины Донецкой области – из-за этого два человека погибли, один человек ранен. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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По его данным, утром оккупанты сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар – повреждено по меньшей мере пять домов.

Среди двух погибших в результате российского удара есть 12-летний ребенок, акцентировал Филашкин.

ДОПОЛНЕНО. Впоследствии областная прокуратура уточнила: около 11.20 россияне ударили, вероятно, авиабомбой УМПБ Д-30СН, из-за атаки погибла 84-летняя женщина.

Уже в 12:40 оккупанты совершили обстрел из реактивных систем залпового огня "Смерч" по территории частного сектора: от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался 12-летний ребенок, а его мать 43 лет получила ранение, сообщило ведомство.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Расстояние от Новогродовки до линии фронта на Покровском направлении составляет около 15 км.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Днем 27 мая российские захватчики нанесли удары авиабомбами по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова – погиб человек, 11 раненых.

Спикер ОСГВ "Хортица" назвал Покровское направление "самым горячим на всей линии боевого столкновения" – там самая высокая интенсивность российских атак.

28 мая в ВСУ отметили, что, пользуясь преимуществом в личном составе и технике, россияне ведут штурмовые действия – чтобы прорваться по всей линии фронта, а не на отдельных участках.

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