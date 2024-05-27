Росіяни вдарили по двох цивільних підприємствах у Харкові – є загибла й поранені: фото
Вдень 27 травня російські загарбники завдали ударів по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова – загинула людина, 11 поранених. Під ударами опинилися два підприємства цивільного спрямування, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
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За попередніми даними відомства, у Холодногірському районі загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30.
Під російськими ударами опинилися два підприємства: одне займається виробництвом солодощів, інше — спеціалізується на виробництві сільгосптехніки, зазначило МВС.
Через атаку окупантів загинула 46-річна жінка, ще 11 осіб отримали поранення, зазначили правоохоронці.
Відомство повідомляє, що у Шевченківському районі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Усі необхідні служби працюють на місцях, підсумовує МВС.
- Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо про сімох загиблих та десятки поранених. Російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat, було спалено понад 50 000 книг.
- Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 27 травня кількість загиблих зросла до 16, рештки тіл ідентифікують.
- Того ж дня росіяни ще раз вгатили по місту, внаслідок чого десятки людей дістали поранень.
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