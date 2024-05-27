Росіяни вдарили по двох цивільних підприємствах у Харкові – є загибла й поранені: фото

Фото: МВС

Вдень 27 травня російські загарбники завдали ударів по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова – загинула людина, 11 поранених. Під ударами опинилися два підприємства цивільного спрямування, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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За попередніми даними відомства, у Холодногірському районі загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Під російськими ударами опинилися два підприємства: одне займається виробництвом солодощів, інше — спеціалізується на виробництві сільгосптехніки, зазначило МВС.

Через атаку окупантів загинула 46-річна жінка, ще 11 осіб отримали поранення, зазначили правоохоронці.

Відомство повідомляє, що у Шевченківському районі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Усі необхідні служби працюють на місцях, підсумовує МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 27 травня кількість загиблих зросла до 16, рештки тіл ідентифікують.

Того ж дня росіяни ще раз вгатили по місту, внаслідок чого десятки людей дістали поранень.

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