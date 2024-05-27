Россияне ударили по гражданским предприятиям в Харькове, есть погибшая и раненые: фото

Фото: МВД

Днем 27 мая российские захватчики нанесли удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова – погиб человек, 11 раненых. Под ударами оказались два предприятия гражданской направленности, сообщило Министерство внутренних дел.

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По предварительным данным ведомства, в Холодногорском районе захватчики атаковали двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Под российскими ударами оказались два предприятия: одно занимается производством сладостей, другое специализируется на производстве сельхозтехники, отметило МВД.

В результате атаки оккупантов погибла 46-летняя женщина, еще 11 человек получили ранения, отметили правоохранители.

Ведомство сообщает, что в Шевченковском районе информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Все необходимые службы работают на местах, заключает МВД.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на 27 мая количество погибших возросло до 16, останки тел идентифицируют.

В тот же день россияне еще раз ударили по городу, в результате чего десятки людей получили ранения.

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