Россияне ударили по гражданским предприятиям в Харькове, есть погибшая и раненые: фото
Днем 27 мая российские захватчики нанесли удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова – погиб человек, 11 раненых. Под ударами оказались два предприятия гражданской направленности, сообщило Министерство внутренних дел.
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По предварительным данным ведомства, в Холодногорском районе захватчики атаковали двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Под российскими ударами оказались два предприятия: одно занимается производством сладостей, другое специализируется на производстве сельхозтехники, отметило МВД.
В результате атаки оккупантов погибла 46-летняя женщина, еще 11 человек получили ранения, отметили правоохранители.
Ведомство сообщает, что в Шевченковском районе информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Все необходимые службы работают на местах, заключает МВД.
- Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно о семи погибших и десятках раненых. Российские войска попали по типографии издательства Vivat, было сожжено более 50 000 книг.
- Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на 27 мая количество погибших возросло до 16, останки тел идентифицируют.
- В тот же день россияне еще раз ударили по городу, в результате чего десятки людей получили ранения.
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