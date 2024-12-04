Росіяни повідомили про дронову атаку на Рязань, гучно було в районі аеродрому – відео
Російська воєнна пропаганда стверджує, що в ніч проти 4 грудня поблизу військового аеродрому в Рязані пролунала серія вибухів. У мережі публікують відповідні відео.
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Близько 03:30 місцеві ресурси країни-агресора повідомили, що в районі аеродрому "Дягілєво" "дуже гучно". Вони описали, що спочатку було чути звуки дронів, що пролітають над містом, а потім нібито працювала протиповітряна оборона.
Губернатор Рязанської області Павло Малков стверджує, що засоби ППО перехопили три БпЛА, які пролітали над областю.
- У лютому 2024-го голова Мінцифри Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів".
- 2 грудня президент Зеленський і канцлер Німеччини Шольц у Києві оглянули новітні зразки озброєння із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему управління "рою дронів".