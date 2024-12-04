Россияне сообщили о дроновой атаке на Рязань, громко было в районе аэродрома – видео
Российская военная пропаганда утверждает, что в ночь на 4 декабря вблизи военного аэродрома в Рязани прозвучала серия взрывов. В сети публикуют соответствующие видео.
Около 03:30 местные ресурсы страны-агрессора сообщили, что в районе аэродрома Дягилево "очень шумно". Они описали, что сначала были слышны звуки дронов, пролетающих над городом, а потом якобы работала противовоздушная оборона.
Губернатор Рязанской области Павел Малков утверждает, что средства ПВО перехватили три пролетавших над областью БпЛА.
- В феврале 2024-го глава Минцифры Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".
- 2 декабря президент Зеленский и канцлер Германии Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы вооружения с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в том числе беспилотники, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов".