Россияне сообщили о дроновой атаке на Рязань, громко было в районе аэродрома – видео

Около 03:30 местные ресурсы страны-агрессора сообщили, что в районе аэродрома Дягилево "очень громко"

Аэродром Дягилево (Фото: Википедия/Александр Бельтюков)

Российская военная пропаганда утверждает, что в ночь на 4 декабря вблизи военного аэродрома в Рязани прозвучала серия взрывов. В сети публикуют соответствующие видео.

Около 03:30 местные ресурсы страны-агрессора сообщили, что в районе аэродрома Дягилево "очень шумно". Они описали, что сначала были слышны звуки дронов, пролетающих над городом, а потом якобы работала противовоздушная оборона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков утверждает, что средства ПВО перехватили три пролетавших над областью БпЛА.