Росіяни вдарили авіабомбою по Білому Колодязю під Вовчанськом: троє загиблих, є постраждалі

У селищі пошкоджено та зруйновано винятково цивільну інфраструктуру, зазначили в обласній прокуратурі

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти завдали авіаційних ударів по селищу Білий Колодязь Харківської області – троє жителів загинуло, вісім поранених, є руйнування. Про це повідомила обласна прокуратура.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Розпочато розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (воєнний злочин), поєднане з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними правоохоронців, загарбники здійснили авіаудари по Білому Колодязю близько 17:30 11 липня.

Це селище, що розташоване у 12 кілометрах на південний схід від Вовчанська, де проходить лінія боєзіткнення:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Попередньо, окупанти з території Бєлгородської області РФ застосували авіабомбу ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції.

Це бомби загальною вагою 500 кг з фугасною боєголовкою. Їхня бойова частина становить, за різними даними, 200-300 кг. Універсальний модуль збільшує дальність застосування авіабомб на десятки кілометрів.

Унаслідок російської атаки загинуло двоє чоловіків та жінка, ще вісім людей отримали поранення, зазначає прокуратура.

Відомство акцентує: у Білому Колодязі пошкоджено та зруйновано винятково цивільну інфраструктуру (приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди), також у селищі виникли пожежі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

27 червня російські загарбники вперше здійснили удар по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з універсальним модулем.

Читайте також: Росія вдарила по Харкову: поранені дві жінки, їхній будинок пошкоджений та горить