РФ ударила авиабомбой по Белому Колодезю под Волчанском: трое погибших, есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли авиационные удары по поселку Белый Колодезь Харьковской области – трое жителей погибли, восемь раненых, есть разрушения. Об этом сообщила областная прокуратура.
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Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (военное преступление), соединенном с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
По данным правоохранителей, захватчики совершили авиаудары по Белому Колодезю около 17:30 11 июля.
Это поселок, расположенный в 12 километрах юго-восточнее Волчанска, где проходит линия боестолкновения:
Предварительно, оккупанты с территории Белгородской области РФ применили авиабомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Это бомбы общим весом 500 кг с фугасной боеголовкой. Их боевая часть составляет, по разным данным, 200-300 кг. Универсальный модуль увеличивает дальность применения авиабомб на десятки километров.
В результате российской атаки погибли двое мужчин и женщина, еще восемь человек получили ранения, отмечает прокуратура.
Ведомство акцентирует: в Белом Колодезе повреждена и разрушена исключительно гражданская инфраструктура (частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки), также в поселке возникли пожары.
- 27 июня российские захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем.
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