Росіяни випустили по Україні понад два десятки "шахедів": 15 дронів збила ППО

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook-акаунт Зеленського)

У ніч проти 29 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 15 ворожих дронів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними військових, окупанти випустили по Україні 22 "шахеда" (райони пусків: Єйськ і Курськ у Росії, а також мис Чауда в тимчасово окупованому Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 15 ударних дронів у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Унаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби ще п’ять безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків, зазначили ПС.

28 вересня окупанти вдарили по медичному закладу в Сумах. Жертвами атаки стали дев’ять людей, ще понад 10 отримали поранення.

Уранці 29 вересня росіяни масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок влучань є поранені та руйнування.

Читайте також: Росіяни вдарили по Харківщині – загинув суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарку