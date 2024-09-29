Росіяни випустили по Україні понад два десятки "шахедів": 15 дронів збила ППО
У ніч проти 29 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, сили протиповітряної оборони збили 15 ворожих дронів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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За даними військових, окупанти випустили по Україні 22 "шахеда" (райони пусків: Єйськ і Курськ у Росії, а також мис Чауда в тимчасово окупованому Криму).
В результаті протиповітряного бою збито 15 ударних дронів у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Унаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби ще п’ять безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків, зазначили ПС.
- 28 вересня окупанти вдарили по медичному закладу в Сумах. Жертвами атаки стали дев’ять людей, ще понад 10 отримали поранення.
- Уранці 29 вересня росіяни масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок влучань є поранені та руйнування.
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