Россияне выпустили по Украине более двух десятков "шахедов": 15 дронов сбила ПВО

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook-аккаунт Зеленского)

В ночь на 29 сентября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, оккупанты выпустили по Украине 22 "шахеда" (районы пусков: Ейск и Курск в России, а также мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя сбиты 15 ударных дронов в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия средств радиоэлектронной борьбы еще пять беспилотников локационно потеряны, предварительно без последствий, отметили ВС.

28 сентября оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Сумах. Жертвами атаки стали девять человек, еще более 10 получили ранения.

Утром 29 сентября россияне массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате попаданий есть раненые и разрушения.

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