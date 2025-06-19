Росіяни заявили, що готові повернути пʼятьох викрадених українських дітей до кінця червня

Водночас Росія заявила що теж готує свій список російських дітей, які нібито перебувають в Україні

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

До кінця червня Росія передасть п'ятьох викрадених українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі. Про це заявила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, передають пропагандистські медіа.

"Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", – заявила Бєлова.

Вона також зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.

Водночас за її словами, Росія теж готує свій список російських дітей, які перебувають в Україні. Омбудсманка зазначила, що передати список планують "на наступному раунді переговорів".

"У нас також є діти в Україні, які потребують возз'єднання з російськими сім'ями. Зараз у нас вісім дітей у списку, які перебувають у країнах ЄС, вони були евакуйовані туди з України, а їхні батьки перебувають у Росії. І з України в нас поки що близько 10 осіб, з ким теж ми зараз ведемо переговори щодо повернення", – сказала вона.

Причиною затримки повернення українських дітей Бєлова назвала нібито навчання.

Напередодні президент Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на своїх військовополонених. Глава держави підкреслив, що пропозиція окупантів – поза розумінням та поза межами міжнародного права.