Росіяни заявили, що готові повернути пʼятьох викрадених українських дітей до кінця червня
До кінця червня Росія передасть п'ятьох викрадених українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі. Про це заявила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, передають пропагандистські медіа.
"Ми можемо сказати про п'ять осіб, які в нас уже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", – заявила Бєлова.
Вона також зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.
Водночас за її словами, Росія теж готує свій список російських дітей, які перебувають в Україні. Омбудсманка зазначила, що передати список планують "на наступному раунді переговорів".
"У нас також є діти в Україні, які потребують возз'єднання з російськими сім'ями. Зараз у нас вісім дітей у списку, які перебувають у країнах ЄС, вони були евакуйовані туди з України, а їхні батьки перебувають у Росії. І з України в нас поки що близько 10 осіб, з ким теж ми зараз ведемо переговори щодо повернення", – сказала вона.
Причиною затримки повернення українських дітей Бєлова назвала нібито навчання.
Напередодні президент Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на своїх військовополонених. Глава держави підкреслив, що пропозиція окупантів – поза розумінням та поза межами міжнародного права.
- 2 червня Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі російська делегація визнала, що РФ викрала українських дітей.
- 5 червня перший заступник глави МЗС Кислиця повідомив, що керівник російської делегації Мединський під час перемовин цинічно заявляв, що в Росії "є пару десятків, може, сотня українських дітей". Водночас сам же соратник Путіна підтверджував, що отримав від України список із 339 викрадених дітей.
- За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані.