Російські війська вбили дитину, вдаривши по авто на Харківщині

Росія скинула вибухівку на авто, в якому знаходився хлопчик з сімʼєю

Наслідки обстрілу РФ на Харківщині (Фото: Нацполіція)

У Богодухівському районі Харківської області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебувала сімʼя. Внаслідок удару загинув8-річний хлопчик, повідомляє Національна поліція України.

Трагедія сталася поблизу села Одноробівка. За попередніми даними, безпілотник скинув вибухівку прямо на автомобіль, у якому перебувала родина.

Атака сталася орієнтовно о 20:20. Внаслідок прямого влучання загинув 8-річний хлопчик. Його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні.

Також постраждала їхня 36-річна мати – у неї діагностовано гостру стресову реакцію.

40-річного водія автомобіля госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Під обстрілами з різного озброєння також перебував Куп’янський район. Там загинув 59-річний цивільний чоловік. Двоє чоловіків та троє жінок отримали поранення.