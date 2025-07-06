Російські війська вбили дитину, вдаривши по авто на Харківщині
У Богодухівському районі Харківської області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому перебувала сімʼя. Внаслідок удару загинув8-річний хлопчик, повідомляє Національна поліція України.
Трагедія сталася поблизу села Одноробівка. За попередніми даними, безпілотник скинув вибухівку прямо на автомобіль, у якому перебувала родина.
Атака сталася орієнтовно о 20:20. Внаслідок прямого влучання загинув 8-річний хлопчик. Його 4-річного брата з важкими пораненнями доставили до лікарні.
Також постраждала їхня 36-річна мати – у неї діагностовано гостру стресову реакцію.
40-річного водія автомобіля госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Під обстрілами з різного озброєння також перебував Куп’янський район. Там загинув 59-річний цивільний чоловік. Двоє чоловіків та троє жінок отримали поранення.
- Російські війська вдарили 6 липня по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, постраждали жінка і дитина.
- У ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 157 дронами та чотирма ракетами С-300. Протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих БпЛА.