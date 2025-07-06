Российские войска убили ребенка, обстреляв автомобиль в Харьковской области
В Богодуховском районе Харьковской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара погиб 8-летний мальчик, сообщает Национальная полиция Украины.
Трагедия произошла недалеко от села Одноробивка. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывчатку прямо на автомобиль, в котором находилась семья.
Атака произошла приблизительно в 20:20. В результате прямого попадания погиб 8-летний мальчик. Его 4-летний брат с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
Также пострадала их 36-летняя мать, у которой диагностирована острая стрессовая реакция.
40-летний водитель автомобиля был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Под обстрелами из различного вооружения также находился Купянский район. Там погиб 59-летний мирный житель. Двое мужчин и три женщины получили ранения.
- 6 июля российские войска обстреляли Харьков. В результате обстрела произошли пожары, пострадали женщина и ребенок.
- В ночь на 6 июля Россия атаковала Украину 157 дронами и четырьмя ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 117 вражеских беспилотников.