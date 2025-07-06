Российские войска убили ребенка, обстреляв автомобиль в Харьковской области

Россия сбросила взрывчатку на автомобиль, в котором находился мальчик с семьей

Последствия обстрела со стороны РФ в Харьковской области (Фото: Национальная полиция)

В Богодуховском районе Харьковской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара погиб 8-летний мальчик, сообщает Национальная полиция Украины.

Трагедия произошла недалеко от села Одноробивка. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывчатку прямо на автомобиль, в котором находилась семья.

Атака произошла приблизительно в 20:20. В результате прямого попадания погиб 8-летний мальчик. Его 4-летний брат с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

Также пострадала их 36-летняя мать, у которой диагностирована острая стрессовая реакция.

40-летний водитель автомобиля был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Под обстрелами из различного вооружения также находился Купянский район. Там погиб 59-летний мирный житель. Двое мужчин и три женщины получили ранения.